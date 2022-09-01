В Тюмени водитель сбил школьника и сбежал с места ДТП

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

11-летнего школьника сбил автомобиль Chevrolet на пешеходном переходе по ул. Мелиораторов, 10 в Тюмени 13 сентября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Водитель иномарки остановился, но когда к нему подошли очевидцы происшествия, уехал с места ДТП. Благодаря свидетелям сотрудники ГИБДД нашли его автомобиль в одном из дворов.

Водителя задержали. Он рассказал, что мальчик якобы сам отказался от помощи и уехал на автобусе. Однако ребенка доставила в медучреждение бригада скорой помощи.