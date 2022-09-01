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Более шести километров региональной трассы отремонтировали в Ялуторовском районе

Экономика, 10:38 14 сентября 2022

ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Более 6 км асфальтобетонного покрытия региональной трассы Ялуторовск - Ярково обновлено от с. Ивановка до границы Ялуторовского района. Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Также завершаются работы по ремонту 3 км дороги от федеральной трассы до кольца возле Ялуторовска. На обоих участках подрядная организация срезала старое покрытие и восстановила разрушенные места основания. В общей сложности обновлено более 77 тыс. кв. м дороги.

"Дорога входит в региональную опорную сеть, движение очень интенсивное. Она выполняет дублирующую роль федеральной трассы, связывая запад и юг с севером. Поэтому мы ежегодно выявляем изношенные участки и восстанавливаем покрытие", - рассказал заместитель начальника ГУС Андрей Чистяков.

Напомним, в рамках национального проекта в Тюменской области в 2022 году ремонтируются 140 участков общей протяженностью более 150 км.

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# ремонт дороги

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