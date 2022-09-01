Юные тюменцы поборются за место в сборной города по дзюдо
Почти 500 спортсменов из 20 спортивных школ Тюмени станут участниками первенства города по дзюдо. Состязания пройдут 18 сентября на татами центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1), сообщает пресс-служба учреждения.
За победу поборются мальчики и девочки до 13 лет, юноши и девушки до 18 лет. Для многих из них городские соревнования - это не только возможность попасть в сборную города, но и выполнить разрядные требования, а также набраться соревновательного опыта перед следующими стартами.
Мальчики и девочки до 13 лет представлены в десяти весовых категориях. Юноши до 18 лет будут бороться в девяти весовых категориях, а девушки разделятся по восьми категориям.
Начало соревнований запланировано на 10 часов. По окончании предварительных встреч состоится финал и награждение.