Юные тюменцы поборются за место в сборной города по дзюдо

| Фото: МАУ СШ "Центр дзюдо" Тюмени А.И. Загидуллина | Фото: МАУ СШ "Центр дзюдо" Тюмени А.И. Загидуллина

Почти 500 спортсменов из 20 спортивных школ Тюмени станут участниками первенства города по дзюдо. Состязания пройдут 18 сентября на татами центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1), сообщает пресс-служба учреждения.

За победу поборются мальчики и девочки до 13 лет, юноши и девушки до 18 лет. Для многих из них городские соревнования - это не только возможность попасть в сборную города, но и выполнить разрядные требования, а также набраться соревновательного опыта перед следующими стартами.

Мальчики и девочки до 13 лет представлены в десяти весовых категориях. Юноши до 18 лет будут бороться в девяти весовых категориях, а девушки разделятся по восьми категориям.

Начало соревнований запланировано на 10 часов. По окончании предварительных встреч состоится финал и награждение.