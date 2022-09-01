Компаниям Нефтегазового кластера расскажут о сертификации в "Газпроме" на TNF 2022

| Фото: oilgasforum.ru | Фото: oilgasforum.ru

Компаниям Нефтегазового кластера расскажут о сертификации в "Газпроме" на промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени 22 сентября. Об этом сообщает межрегиональный Нефтегазовый кластер Тюменской области.

Эксперты федеральной компании разъяснят потенциальным поставщикам особенности системы добровольной сертификации "ИНТЕРГАЗСЕРТ", требованиях, предъявляемых ПАО "Газпром" к сертификации оборудования, об ее этапах и специфике.

Конференция состоится в зале "Контакт" Тюменского технопарка 22 сентября с 11 до 14 часов.

Участие бесплатное, по предварительной регистрации.