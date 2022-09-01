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Перформанс "Молекулы", концерт и огненное шоу проведут в дни работы TNF в Тюмени

Общество, 15:12 14 сентября 2022

со страницы Елены Майер во ВКонтакте | Фото: со страницы Елены Майер во ВКонтакте

Перформанс, концерт под открытым небом и огненное шоу подготовил к форуму TNF, который пройдет 20-22 сентября в Тюмени, региональный департамент культуры.

Об этом на своей странице во ВКонтакте написала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Участник многочисленных выставочных проектов и фестивалей современного искусства в России и за рубежом, художник и скульптор из Москвы Роман Ермаков вместе с театром танца "Проспект" представит перформанс "Молекулы" на площади перед тюменским технопарком 20 сентября в 10 часов 15 минут.

"Молекулы" — это путешествие в микромир, где химические элементы живут по своим правилам и, взаимодействуя между собой, наполняют наш мир энергией и материей.

Также эту постановку тюменцы и гости города смогут увидеть 20 сентября в 19 часов на площади у Музейного комплекса им. И. Я. Словцова, 21 сентября в 8 часов 45 минут — на площади перед тюменским технопарком и в 18 часов 15 минут у моста Влюбленных на набережной.

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20 сентября в 19 часов на сцене у "Конторы пароходства" начнутся концерт группы Aeterna и шоу театра огня Helios. 21 сентября на этой же сцене в 19 часов стартует выступление группы Мока project. Концерт обещает быть зажигательным с многообразием ударных инструментов.

Возрастное ограничение: 12+.

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# TNF , Елена Майер , концерты , культура , огненное шоу

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