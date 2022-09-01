Более 300 разработок заявили предприятия со всей страны для участия в TNF

| Фото: из Telegram-канала Андрея Пантелеева | Фото: из Telegram-канала Андрея Пантелеева

334 новейшие разработки заявили предприятия со всей России для участия в технологических днях промышленно-энергетического форума TNF 2022. Об этом на своем Telegram-канале написал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Добывающие компании выбрали и пригласили для дальнейшего обсуждения и возможного внедрения 64 проекта. Среди них много тюменских.

Формат техдней — один из самых востребованных, ведь позволяет напрямую разработчику и заказчику обсуждать возможности одного и потребности другого.

Сейчас эффективные решения востребованы как никогда, пишет Андрей Пантелеев. Технологические дни на TNF проведут Сургутнефтегаз, Новатэк, Газпром нефть в восьми направлениях: от бурения и увеличения нефтеотдачи до цифровизации и искусственного интеллекта.

"Также на TNF состоятся Дни поставщика и биржи контактов. Форматы разные. Но у них есть общее — прямой диалог. Когда раньше так просто можно было переговорить о своей продукции и услугах с топливными гигантами? Сейчас такой открытой возможностью надо пользоваться. Тем более, что посетить выставку промышленно-энергетического форума TNF EXPO впервые можно бесплатно, просто зарегистрировавшись на сайте", – сказал заместитель главы региона.