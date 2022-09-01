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"Биржа контактов" пройдет в рамках выставки TNF EXPO

Экономика, 13:27 10 сентября 2022

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

"Биржа контактов" будет работать в рамках выставки TNF EXPO 20 и 22 сентября, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Это сессия коротких переговоров посетителей выставки с руководителями и профильными сотрудниками крупнейших нефтегазовых компаний. Любой за 10 минут может презентовать свои разработки, продукцию и услуги, получить обратную связь, обменяться контактами.

Для участия в бирже контактов нужно зарегистрироваться. Посещение TNF EXPO бесплатное.

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