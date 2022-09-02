Тюменский технопарк использует в реконструкции материалы и технологические решения своих резидентов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Материалы и технологические решения своих резидентов использует в реконструкции технопарк в Тюмени. Здесь полтора месяца назад стартовал ремонт, который завершится 10 сентября. А уже через 10 дней обновленная площадка примет участников Промышленно-энергетического форума TNF. Из регионального бюджета на ремонт выделено более 70 млн рублей.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора технопарка Антон Ермолаев во время пресс-тура 2 сентября.

"Наше оснащение должно обеспечивать проведение масштабных мероприятий, таких, как федеральный Промышленно-энергетический форум TNF. Мы существенно увеличиваем площадку за счет расширения и включения в структуру дополнительных пространств. Техническое перевооружение заключается в увеличении мощностей по электроснабжению, обновлены также телекоммуникационные сети и интернет. Ожидаемая скорость - более 300 Мбит в секунду. Все освещение теперь светодиодное, с высоким уровнем энергоэффективности. Оно отечественного производства. Использован ряд решений от наших резидентов", - подчеркнул Антон Ермолаев.

В качестве примера он привел коллаборацию с компанией "НеоКомпозит". Полимерная плитка этого производителя использована при ремонте крыльца. IТ-инфраструктура и CRM-система – тоже разработки резидентов технопарка.

"Мы выступаем в качестве живой лаборатории для апробирования технологических решений наших резидентов. Это принципиально новое позиционирование технопарка. У нас проходит полный ребрендинг: трансформация идет и в направлениях смысловой и проектной логики. Вся наша инфраструктура должна отвечать тем запросам, которые сегодня есть у реального сектора экономики", - пояснил руководитель.

Новая эргономика помещений и их наполнения включает в себя коворкинг зону, где смогут реализовать свои идеи и проекты студенты, школьники, фрилансеры и бизнес-сообщества. По словам Антона Ермолаева, дополнительный набор преференций будет предоставлен нефтесервисным и нефтегазодобывающим компаниям, которые являются участниками межрегионального Нефтегазового кластера.

Загрузка Тюменского технопарка составляет 95%. С 19 по 20 октября здесь пройдет XV тюменский цифровой форум и выставка "ИНФОТЕХ-2022".

Оксана Корнеенкова