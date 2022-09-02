Промышленно-энергетический форум TNF привлечет в Тюмень топовых спикеров

| Фото: Telegram-канал Александра Моора (архив) | Фото: Telegram-канал Александра Моора (архив)

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Изменение статуса TNF привлечет в Тюмень топовых спикеров. Промышленно-энергетический форум даст возможность участникам пообщаться с теми, кто ранее неохотно соглашался участвовать в такого рода региональных мероприятиях.

Об этом сказал генеральный директор АНО "Нефтегазовый кластер" Александр Сакевич во время пресс-тура в Тюменском технопарке 2 сентября.

"Не секрет, что топовые спикеры всегда смотрят на статус площадки. Теперь мы - федеральная площадка, нам стало легче разговаривать с такими спикерами, привозить их на форум", - добавил Сакевич.

Так, в дни проведения TNF в Тюмени с 20 по 22 сентября спикерами станут профессор Высшей школы экономики, успешный инвестброкер России Евгений Коган, сотрудники МГИМО Федор Лукьяненко и Евгений Минченко, которые проведут свою образовательную сессию.

Напомним, Тюменский нефтегазовый форум решением правительства РФ получил федеральный статус в мае 2022 года. В связи с этим, заметил Александр Сакевич, повестка форума существенно расширяется. На одной площадке встретятся компании ТЭК и нефтегазового машиностроения.

"Если ранее мы говорили о том, что мы проводим нефтегазовый форум, то теперь мы претендуем на роль федеральной площадки, на которой встречаются ТЭК и нефтегазовое машиностроение, то есть все, кто работает с нефтегазовыми компаниями. Мы будем и дальше работать над расширением повестки форума, чтобы она была интересна не только профессионалам, но и широкому кругу участников, независимо от того, откуда они приедут", - говорит Сакевич.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Отличительной особенностью масштабной программы Промышленно-энергетического форума TNF станет открытие ЭКСПО. Выставка разместится на 3 тыс. кв. метрах. В ней будут представлены экспонаты 70 ведущих компаний страны.

Анжела Лебедева