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Еще шесть предприятий стали участниками межрегионального Нефтегазового кластера Тюменской области

Экономика, 11:53 13 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Еще шесть предприятий стали участниками межрегионального Нефтегазового кластера Тюменской области на 13 сентября. Сейчас в ассоциации 91 компания из 15 регионов России. Об этом во время брифинга с журналистами рассказал начальник управления инвестиций, продвижения и внешних связей областного департамента инвестиционной политики Александр Горлатов.

"Кластер является оператором промышленно-энергетического форума TNF. Ассоциация объединяет более 50 тысяч работников. И совокупная выручка этих предприятий - больше двух триллионов рублей", - добавил он.

Тюменская промышленность производит материалы для бурения, цементирования, капитального ремонта скважин, технологическую оснастку для бурильных и обсадных колонн и многое другое. Правительство области применяет востребованные меры поддержки: возмещение первого взноса по договорам лизинга, льготный лизинг оборудования, тюменский кешбэк нефтегазовым компаниям за приобретение оборудования и услуг у региональных компаний.

"Всем, кому интересно узнать о передовых разработках нефтегазовой отрасли, нефтегазового машиностроения, нефтесервиса, приглашаем присоединиться к работе форума и посетить выставочный павильон. Шатер развернулся перед технопарком, его площадь составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Ожидается, что здесь будет более 100 экспонентов. Вход в него бесплатный, главное, заранее зарегистрироваться на нашем официальном сайте TNF", - отметил Александр Горлатов.

Напомним, промышленно-энергетический форум TNF пройдет в Тюменском технопарке с 20 по 22 сентября. Участие в нем подтвердил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Виктория Макарова

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# выставка , нефтегазовый кластер , ТНФ

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