Федеральный статус TNF повысит узнаваемость тюменских компаний по всей России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Повысить свою узнаваемость смогут тюменские компании на промышленно-энергетическом форуме TNF благодаря полученному федеральному статусу. Масштабное событие пройдет в Тюмени с 20 по 22 сентября.

Об этом заявила руководитель направления по продвижению проектов участников ассоциации Нефтегазового кластера, член программной дирекции форума TNF Надежда Шистерова во время брифинга с журналистами 13 сентября.

"Один большой плюс заключается в продвижении технологий, услуг наших производителей. Мы нацелены на то, чтобы продвигать наших участников кластера в нефтегазовые компании. И с каждым шагом все больше и больше предприятий входят в пулы подрядчиков, поставщиков нефтегазового сервиса. Это наша самая главная задача и большая радость", - отметила Надежда Шистерова.

Она добавила, что во время проведения форума вырастет поток делового туризма и в два раза возрастет выручка предприятий туристической отрасли. По ее словам, сейчас забронированы все отели, а чтобы привезти всех участников, были добавлены специальные рейсы из Москвы. "Много новых предпринимателей приедут на форум, так как у них появилась возможность обсудить вопросы с первыми лицами ведущих компаний страны и представителями различных министерств России", - пояснила член программной дирекции форума.

На TNF ожидается более 5 тыс. гостей из более чем 60 регионов страны. Это российские и международные эксперты, представители федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеры компаний-лидеров рынка. Будут работать 35 площадок для общения и дискуссий.

Напомним, что 334 новейшие разработки заявили предприятия со всей России для участия в технологических днях промышленно-энергетического форума TNF 2022. Добывающие компании выбрали и пригласили для дальнейшего обсуждения и возможного внедрения 64 проекта. Среди них пять тюменских.

Виктория Макарова