Кооперация участников Нефтегазового кластера усиливает производства Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кооперационные связи участников Нефтегазового кластера усиливают производства Тюменской области. Примером такого сотрудничества является изготовление компанией "НеоМаш" лабораторного оборудования для "Нефтесервис-Сибири" и производство компанией "Платнинус" микросфер, которые раньше закупались в европейских странах.

О том, как кооперация способствует импортозамещению и в целом развитию сервисных производств нефтегазодобывающей отрасли, рассказали руководители предприятия "Нефтесервис-Сибирь" во время пресс-тура по предприятиям-участникам Тюменского нефтегазового кластера и Промышленно-энергетического форума TNF-2022. Он пройдет в Тюмени с 20 по 22 сентября.

"Мы специализируемся на производстве сложных продуктов для ТЭК, таких, как самовосстанавливающиеся цементные системы. Они используются при строительстве буровых скважин в сложных геологических условиях, где есть стрессовые нагрузки, или при многостадийных гидроразрывах пласта", - пояснил главный технолог Иван Лившичев.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская компания на данный момент является единственным производителем систем в России. Уже завершаются опытно-промышленные испытания, одновременно с этим идет оформление патента на тюменскую разработку. По словам Лившичева, ранее нефтегазодобывающие компании использовали иностранные смеси и системы. Санкции ускорили переход на импортозамещение. Технология позволяет превентивно решить многие проблемы, которые возникают при эксплуатации скважины. Смеси широко используются как в северных регионах страны – на Ямале и в Югре, Заполярье, так и в южных. Интересуются разработкой и в странах ближнего зарубежья.

Мощность тюменского производства составляет более 2 тыс. тонн продукции в месяц. Компания планирует развивать бизнес – она стала резидентом индустриального парка "Богандинский". Здесь уже в 2023 году начнется строительство завода.

"Это будет большой современный завод, на котором сможем выпускать одновременно до пяти видов смесей, что позволит увеличить объем до 25 тысяч тонн", - уточнил заведующий лабораторией "Нефтесервис-Сибирь" Виталий Губжогов.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для производства используется 95 % отечественного сырья, в основе самовосстанавливающихся и эластичных систем - сухоложский цемент, пять процентов приходится на импортируемые пока добавки и пластификаторы.

"Сотрудничаем с университетами, в том числе уже заключены договоры с ТюмГУ и ТИУ, которые разрабатывают аналоги импортных присадок. Также работаем в этом плане с нефтяными компаниями, которые дорабатывают наши реагенты", - подчеркнул Виталий Губжогов.

Предприятие пользуется системой 5 % кешбэка на продукцию, получает льготы по налогу на прибыль, нулевой налог на имущество.

На Промышленно-энергетическом форуме TNF-2022 компания представит свои инновации - самовосстанавливающиеся и эластичные цементные системы, спрос на которые в последнее время значительно возрос. Также "Нефтесервис-Сибирь" рассчитывает на подписание контрактов с ключевыми компаниями, в том числе и теми, кто уже является заказчиками, – "Новатэк", "Роснефть", "Газпром нефть".

Стенды тюменских и федеральных компаний можно увидеть на TNF EXPO. Для посещения выставки нужна регистрация.

Оксана Корнеенкова