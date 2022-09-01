Деловые контакты наладят компании Тюменской области в День поставщика СИБУРа на TNF

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Деловые контакты наладят компании Тюменской области на Дне поставщика СИБУРа на Промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени. Он состоится 20 сентября на стенде нефтегазового кластера Тюменской области в павильоне TNF EXPO. Начало сессии - в 13 часов 30 минут, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Представители компании ПАО "СИБУР Холдинг" расскажут о порядке проведения конкурентных закупок, требованиях к участникам и выбору контрагентов, основных направлениях импортозамещения. А также в каких сервисных услугах в рамках программы технологической независимости заинтересована кампания.

Для посещения TNF EXPO нужна регистрация.