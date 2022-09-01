Тюменский индустриальный университет получит поддержку на развитие стартап-студий

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Команда Тюменского индустриального университета победила в конкурсе на поддержку стартап-студий от Минобрнауки России. Заявкой вуза определены три трека — рынок нефтехимии, рынок нефтегазового оборудования и рынок IT-технологий для нефтегазовой отрасли, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Как отмечается на сайте Минобрнауки РФ, стартап-студии для развития студенческого предпринимательства будут открыты в 20 российских вузах до конца года. Молодые люди с помощью наставников будут работать над реализацией своих бизнес-идей и разработкой инновационных продуктов.

В 2022 году в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" стартап-студии в вузах получат финансирование в размере 1,5 млрд рублей. В ближайшие три года на их развитие правительство РФ направит 4,5 млрд рублей.