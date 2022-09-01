Ипотеку за 24 часа оформляет 93,3 % тюменских заемщиков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программа "Ипотека за 24 часа", разработанная Росреестром совместно с банковским сообществом, значительно упрощает процесс получения ипотеки и сроки ее регистрации. На сегодняшний день доля заявлений о государственной регистрации ипотеки, поданных в электронном виде, срок регистрации по которым не превышает 24 часа, составляет 93,3 %, сообщает управление Росреестра по Тюменской области.

Всего за 8 месяцев 2022 года зарегистрировано 60 тыс. 329 ипотечных сделок, что на 5,5 % больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Для удобства и экономии времени граждан все услуги ведомства переведены в электронный формат. Подать заявления об учете и регистрации прав, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости, а также иные запросы и заявления можно на официальном сайте Росреестра и посредством сервиса Федеральной кадастровой палаты.

Проконсультироваться по интересующим вопросам можно по телефону управления – 8 (3452) 55-58-58.

Управлением совместно с ГАУ ТО "МФЦ" региона организовано консультирование заявителей в офисах многофункциональных центров. Ознакомиться с адресами офисов МФЦ можно по ссылкам на официальные страницы Управления в социальных сетях.