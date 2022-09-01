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Телеуправляемый рентген появился в тюменской поликлинике № 12

Общество, 17:21 15 сентября 2022

пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

На 30 % повысит количество исследований современный телеуправляемый рентген, который появился в тюменской городской поликлинике № 12. В 2021 году было выполнено 9 тыс. 931 рентгенографическое исследование, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

"Высокая визуализация позволяет врачам выявлять патологические изменения на более ранних стадиях, что для пациента означает максимально быстрое начало лечения", - отметила заведующая рентгено-диагностического отделения Ирина Геревич.

пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Благодаря функциональным возможностям аппарата можно обследовать пациентов в любом положении: сидя, лежа, стоя. Это важно для маломобильных граждан или тех, кто ограничен в движении. Современные технологии позволяют снижать дозовую нагрузку на пациента и получать снимки с минимальным искажением. Полная автоматизация всех перемещений поворотного стола-штатива обеспечивают полноценное обследование, а дистанционное управление аппаратом исключает воздействие ионизирующего излучения на персонал.

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# исследования , рентген-аппарат

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