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Сбербанк профинансировал предприятия Тюменской области на 1,3 млрд рублей по программам господдержки

Экономика, 17:00 16 сентября 2022

Сбербанк | Фото: Сбербанк

Более 180 предприятий Тюменской области (без учета Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов) воспользовались господдержкой в рамках различных программ льготного кредитования в Сбербанке. Общая сумма финансирования с начала 2022 года превысила 1,3 млрд рублей.

Так, по программе Минсельхоза финансирование получили 35 предприятий региона на сумму почти 250 млн рублей.

По программе "Господдержка 13,5% - 15%" для малого и среднего предпринимательства Западно-Сибирским отделением Сбербанка выдано 143 кредита на сумму около 1 млрд рублей.

По программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства ПСК "Инвестиционная" предприятия получили шесть кредитов на сумму 107 млн рублей.

"Введенные меры поддержки помогли обеспечить стабильную работу тысяч предпринимателей и крупных компаний. А для кого-то льготное кредитование стало хорошей возможностью для реализации перспективных проектов. Учитывая, что объемы льготного финансирования бизнеса продолжают расти, это значит, что владельцы предприятий активно вкладываются в развитие своего дела, чтобы вывести компанию на новый уровень и сохранить рабочие места своим сотрудникам", - прокомментировал заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Александр Нуйкин.

"Предприятия Тюменской области активно используют федеральные меры господдержки для развития своих производств, модернизации оборудования и реализации новых инвестиционных проектов. По нашим наблюдениям, наибольшей популярностью льготные программы пользовались среди предприятий малого бизнеса самых разных отраслей – от розничной торговли и транспорта до производства и строительства", - отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

ПАО Сбербанк, официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы "Сбербанк"), www.sberbank.ru. Реклама.

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