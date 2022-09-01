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Тюменские активисты "Молодой гвардии" помогают в Краснодоне медикам и соцработникам

Общество, 18:05 16 сентября 2022

Фото: expert-club.online | Фото: expert-club.online

Гуманитарную помощь доставляют до социальных объектов Краснодона волонтеры тюменской "Молодой гвардии". Тюменская область регулярно отправляет еду, одежду, средства личной гигиены и многое другое в подшефный район, сообщает информационный центр правительства региона.

"Помощь нужна многим. Познакомились с медперсоналом. Они рассказали, что часто привозят на скорой и из операционных людей, которых нужно транспортировать, но мужчин-санитаров не хватает. Эту работу выполняют в основном женщины. Договорились, что в случае необходимости они будут звонить нам и мы будем выезжать для помощи на месте", - рассказал руководитель регионального отделения "Молодой гвардии" Владимир Сбитнев.

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# гуманитарная помощь , Краснодон , Молодая гвардия

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