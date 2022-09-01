Мемориальную плиту в честь Георгиевского кавалера открыли в Вагайском районе

| Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Мемориальную плиту в честь Георгиевского кавалера, участника Первой мировой и Русско-японской войн Николая Прокопьевича Бабушкина установлена на аллее Героев в центральном парке села Дубровное Вагайского района по инициативе его родных, земляков и местной администрации.

На торжественном открытии присутствовали командир и бойцы СОБР, представители органов власти, общественных ветеранских и молодёжных организаций, сельские жители и родственники героя. Почетное право поднять государственный флаг Российской Федерации было предоставлено правнуку Николая Прокопьевича, полковнику полиции Владимиру Саморокову, в семье которого бережно хранят награды, вещи, документы и историю боевого пути прадеда.

Открыв мемориальную доску с воинскими почестями, собравшиеся возложили цветы к подножию и почтили память Николая Бабушкина минутой молчания, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.

| Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

За мужество и храбрость в боях Русско-Японской войны, старший унтер-офицер 9 – пехотного Сибирского Тобольского полка Бабушкин 1876 года рождения был отмечен четырьмя Георгиевскими крестами, медалью "В память Русско-Японской войне" и многими другими наградами.

Дважды принимал участие в торжественных приемах при дворе императора Николая II, организуемых для Георгиевских кавалеров.