  • 17 сентября 202217.09.2022суббота
  • USD60,0316
    EUR59,8740
  • В Тюмени 16..18 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Мемориальную плиту в честь Георгиевского кавалера открыли в Вагайском районе

Общество, 14:09 17 сентября 2022

пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Мемориальную плиту в честь Георгиевского кавалера, участника Первой мировой и Русско-японской войн Николая Прокопьевича Бабушкина установлена на аллее Героев в центральном парке села Дубровное Вагайского района по инициативе его родных, земляков и местной администрации.

На торжественном открытии присутствовали командир и бойцы СОБР, представители органов власти, общественных ветеранских и молодёжных организаций, сельские жители и родственники героя. Почетное право поднять государственный флаг Российской Федерации было предоставлено правнуку Николая Прокопьевича, полковнику полиции Владимиру Саморокову, в семье которого бережно хранят награды, вещи, документы и историю боевого пути прадеда.

Открыв мемориальную доску с воинскими почестями, собравшиеся возложили цветы к подножию и почтили память Николая Бабушкина минутой молчания, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.

пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

За мужество и храбрость в боях Русско-Японской войны, старший унтер-офицер 9 – пехотного Сибирского Тобольского полка Бабушкин 1876 года рождения был отмечен четырьмя Георгиевскими крестами, медалью "В память Русско-Японской войне" и многими другими наградами.

Дважды принимал участие в торжественных приемах при дворе императора Николая II, организуемых для Георгиевских кавалеров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Росгвардия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:52 17.09.2022За сутки COVID-19 диагностировали у 1 тыс. 163 жителей Тюменской области
14:44 17.09.202223 студента и аспиранта ТИУ отмечены именной стипендией губернатора
14:09 17.09.2022Мемориальную плиту в честь Георгиевского кавалера открыли в Вагайском районе
11:41 17.09.2022Народный арт-объект украсит колонны во дворе музейного комплекса в Тюмени