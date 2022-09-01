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Тюменская Госавтоинспекция проведет профилактическую акцию на федеральных трассах

Общество, 08:48 18 сентября 2022

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Профилактическую акцию "Трасса", в связи с увеличением числа ДТП в последние дни, на федеральный автодорогах проведет Госавтоинспекция Тюменской области в выходные.

Вызывает тревогу аварийная обстановка на автодорогах Екатеринбург-Тюмень и Тюмень-Омск, где растет число раненых и погибших соответственно, сообщает областное ГИБДД.

Также вместе с представителями дорожных служб будут обследованы места проведения дорожных работ на федеральных автодорогах. Будут оцениваться правильность и полнота выставления дорожных знаков и других средств организации дорожного движения, предупреждающих водителей о дорожном ремонте и реконструкции магистралей.

Отметим, аварийность на пяти федеральных автодорогах Тюменской области снижается, произошло 178 ДТП, погибли 33 человека, 266 ранены. ГИБДД призывает водителей сбавить скорость на трассах, соблюдать требования дорожных знаков, минимизировать ночные поездки, особенно с детьми, в обязательном порядке соблюдать правила перевозки детей в автомобилях и чаще отдыхать, если в поездке участвуют дети.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , профилактика ДТП

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