Тюменская художница выиграла в международном конкурсе детского творчества "Сказки мира-2022"

| Фото: группа Голышмановская ДШИ имени Л.И.Шарохи во ВКонтакте | Фото: группа Голышмановская ДШИ имени Л.И.Шарохи во ВКонтакте

Шестнадцатилетняя художница Елизавета Бородина из п. Голышманово взяла диплом первой степени на Х Международном конкурсе детского творчества "Сказки мира-2022". Девушка отправляла работу "Алиса в Зазеркалье", пишет Комсомольская правда-Тюмень.

Елизавета победила в номинации "Рисунок/живопись", а также получила специальный диплом "Симпатия жюри". Педагог девушки, Светлана Лебедева, отмечена благодарственным письмом за высокий профессионализм и подготовку участника.

Также Лиза стала лауреатом третьей степени XXIV межрегиональной выставки детского художественного творчества "Весенняя радуга" с работой "Женский образ в национальном костюме". Летом в Голышмановском краеведческом музее работала ее персональная выставка с полусотней картин.

Девушка - воспитанница Голышмановской школы искусств имени Леонида Шарохи, осваивает предпрофессиональную программу. Елизавета собирается продолжить художественное образование в колледже или институте.

Отметим, Х Международный конкурс детского творчества "Сказки мира- 2022" организует творческая мастерская "PeSoK" Калининграда при поддержке областного Калининградского фонда культуры. Главная цель - поддержка талантливых детей в возрасте от 5 до 17 лет, проживающих в любом регионе России и в других странах мира.