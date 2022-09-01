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Интерактивный спектакль для детей создадут в Тюмени

Общество, 10:32 18 сентября 2022

Театр-студия "Быть" во ВКонтакте | Фото: Театр-студия "Быть" во ВКонтакте

Интерактивный спектакль для детей "Мама, я построил Вселенную" создадут в МТЦ "Космос". Премьера предварительно назначена на октябрь.

Как пишет Мегатюмень, по замыслу эта история — путешествие по планетам Солнечной системы, во время которого зрители узнают о строении и свойствах планет. Во время спектакля дети смогут взаимодействовать с декорациями.

Автор - руководитель художественного отдела Молодежного театрального центра "Космос" Маша Хайбуллина. Уникальную мелодию для каждой планеты создаст композитор Дмитрий Мульков из Санкт-Петербурга.

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# дети , МТЦ Космос , спектакль

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