Злоумышленники под видом сотрудников водоканала предлагают тюменцам заменить приборы учета воды

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Злоумышленники под видом сотрудников "Росводоканала" звонят тюменцам, сообщая о необходимости срочно заменить приборы учета воды, ссылаясь на изменения в федеральном законодательстве. За первую декаду сентября о подозрительных звонках в тюменский водоканал сообщили 190 человек, передает пресс-служба компании.

В "Росводоканале" отмечают, что никаких изменений в законодательстве по этому поводу нет, а сроки поверки приборов учета воды указаны в квитанциях на оплату коммунальных услуг. Также эти сведения можно уточнить по телефону: 540-940 или в ТРИЦ по телефону: 399-399.

Если закончился срок поверки приборов учета воды, то счетчики менять не нужно. Достаточно провести поверку, воспользовавшись услугой специалистов аккредитованной организации. Оставить заявку на поверку прибора учета можно по телефону: 540-940 или на сайте: tyumen.rosvodokanal.ru.