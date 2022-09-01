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Злоумышленники под видом сотрудников водоканала предлагают тюменцам заменить приборы учета воды

Происшествия, 13:56 19 сентября 2022

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Злоумышленники под видом сотрудников "Росводоканала" звонят тюменцам, сообщая о необходимости срочно заменить приборы учета воды, ссылаясь на изменения в федеральном законодательстве. За первую декаду сентября о подозрительных звонках в тюменский водоканал сообщили 190 человек, передает пресс-служба компании.

В "Росводоканале" отмечают, что никаких изменений в законодательстве по этому поводу нет, а сроки поверки приборов учета воды указаны в квитанциях на оплату коммунальных услуг. Также эти сведения можно уточнить по телефону: 540-940 или в ТРИЦ по телефону: 399-399.

Если закончился срок поверки приборов учета воды, то счетчики менять не нужно. Достаточно провести поверку, воспользовавшись услугой специалистов аккредитованной организации. Оставить заявку на поверку прибора учета можно по телефону: 540-940 или на сайте: tyumen.rosvodokanal.ru.

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# мошенники , Росводоканал

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