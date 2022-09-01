  • 21 сентября 202221.09.2022среда
  • USD60,0158
    EUR60,0507
  • В Тюмени 14..16 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

17 щенков немецкой овчарки подготовят к службе в питомнике УФСИН по Тюменской области

Общество, 10:16 21 сентября 2022

УФСИН России по Тюменской области | Фото: УФСИН России по Тюменской области

17 щенков немецкой овчарки подготовят к службе в питомнике по разведению и выращиванию собак служебных пород УФСИН России по Тюменской области. Овчарки проходят курс социализации и общей дрессировки, сообщает ведомство.

Кинологи подготовят на питомцев паспорта, где будут указаны особенности характера и рекомендации по профилю их применения, - розыскному, патрульно-розыскному или для поиска и обнаружения наркотических средств и психотропных веществ.

Потом щенков отдадут в кинологические подразделения уголовно-исполнительной системы. Там они пройдут подготовку у специалиста-кинолога: обучатся поиску людей по следу, выбирать вещи, определять искомого человека из группы людей, обнаруживать людей в транспортном средстве и на объекте, а также задержанию и конвоированию.

Нести службу после обучения они смогут в возрасте 11 месяцев.

Первые овчарки будут переданы в кинологические службы исправительных учреждений юга Тюменской области и в подразделения УИС Курганской области.

Отметим, что с начала работы питомника, с 2017 года, кинологи УФСИН по Тюменской области подготовили 150 щенков, 50 из которых передано в учреждения УИС других регионов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# овчарка , питомник , УФСИН по Тюменской области , щенки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:37 21.09.2022Ирина Димова: на конкурсе "Учитель года" мы открываем Моцартов в педагогике
11:03 21.09.2022Большой труд и любовь - залог победы, считает член жюри конкурса "Учитель года России-2022"
10:51 21.09.2022Почти тысячу лет составляет педагогический стаж финалистов "Учителя года России - 2022"
10:16 21.09.202217 щенков немецкой овчарки подготовят к службе в питомнике УФСИН по Тюменской области