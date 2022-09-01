Тюменские автоинспекторы не позволили пьяному деду доехать до роддома за внуком

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

51-летнего нетрезвого водителя машины "Лада Гранта" задержали на 76-м км трассы Тюмень – Омск, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В автомобиле мужчина находился со взрослым сыном. Отец-водитель прошел освидетельствование в больнице на алкоголь, которое показало наличие 1,31 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

"Сын рассказал, что они едут из Тобольска в Тюмень в роддом на выписку, забирать его родившегося ребенка", – рассказали в ГИБДД.

Автоинспекторы поместили машину на спецстоянку до вытрезвления водителя.