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Тюменские автоинспекторы не позволили пьяному деду доехать до роддома за внуком

Происшествия, 11:02 20 сентября 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

51-летнего нетрезвого водителя машины "Лада Гранта" задержали на 76-м км трассы Тюмень – Омск, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В автомобиле мужчина находился со взрослым сыном. Отец-водитель прошел освидетельствование в больнице на алкоголь, которое показало наличие 1,31 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

"Сын рассказал, что они едут из Тобольска в Тюмень в роддом на выписку, забирать его родившегося ребенка", – рассказали в ГИБДД.

Автоинспекторы поместили машину на спецстоянку до вытрезвления водителя.

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# ГИБДД Тюменской области , пьяная езда

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