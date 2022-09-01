170 тысяч вместо 77 миллионов заплатит поджигатель сухой травы в Бердюжском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

170 тыс. рублей взыскал Бердюжский районный суд с 72-летнего местного жителя. В апреле мужчина устроил выжигание сухостоя, переросшее в пожар на землях сельхозназначения площадью 70 га.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, пострадали не только поля, но и обитавшие там животные. Ущерб составил более 77 млн рублей.

Региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира обратился с иском о взыскании ущерба с виновника пожара.

Суд доказал, что пожилой мужчина поставил в известность об отжиге главу администрации Окуневского сельского поселения, который не имел полномочий давать на это разрешение.

Учитывая материальное положение селянина, его возраст и состояние здоровья, а также неумышленные действия, суд снизил размер ущерба, подлежащего взысканию с ответчика до 170 тыс. рублей.