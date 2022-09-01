"Заяц" украл мобильный телефон у спавшего на вокзале пассажира в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже по горячим следам задержали сотрудники транспортной полиции на железнодорожном вокзале в Тюмени. По версии следствия, мужчина без определенного места жительства украл мобильный телефон у заснувшего пассажира. Ущерб составил 11 тыс. рублей.

С заявлением о краже к правоохранителям обратился 59-летний тюменец. 16 сентября он прибыл на железнодорожный вокзал и уснул в зале ожидания. Телефон находился в боковом кармане его дорожной сумки, стоявшей рядом на сиденье. Когда мужчина проснулся, карманы сумки были открыты, а телефон исчез.

Сотрудники полиции по камерам видеонаблюдения составили фоторобот преступника. Вечером злоумышленника задержали недалеко от железнодорожного вокзала.

Мужчина 1978 года рождения не имеет определенного места жительства, по его словам, он направлялся в Москву, но за два дня до этого его сняли с поезда из-за отсутствия билета.

В тот день он пришел на вокзал, чтобы зарядить свой телефон и заметил спящего на сиденье мужчину. Убедившись, что за ним не наблюдают, он проверил карманы сумки, похитил мобильник и скрылся. Похищенное продал за 500 рублей.