  • 21 сентября 202221.09.2022среда
  • USD60,0158
    EUR60,0507
  • В Тюмени 23..25 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени за победу боролись пловцы с ОВЗ из 10 городов и районов региона

Спорт, 12:34 21 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 60 медалей завоевали ребята спортивной школы № 1 города Тюмени на региональном чемпионате и первенстве по плаванию среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Заплывы прошли с 14 по 16 сентября в многофункциональном спортивном комплексе "Олимпия", сообщает областной департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

На второе место вырвались пловцы школы "Неге", взяв 20 призовых мест. Спортсменам из Упоровского района 14 медалей принесли бронзу. На две награды меньше завоевали представители Тобольска.

Директор федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Тюменской области Татьяна Скворцова назвала главным достижением соревнований, что на них приехали пловцы из 10 городов и районов региона.

"Участники учли свои прошлогодние ошибки, выступали гораздо смелее, чувствовали себя более уверенно", - отметила она.

В состязаниях приняли участие спортсмены с интеллектуальным нарушениями и поражением опорно-двигательного аппарата.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# люди с ОВЗ , плавание

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:25 21.09.2022490 юных тюменцев приняли участие в городских соревнованиях по дзюдо
12:34 21.09.2022В Тюмени за победу боролись пловцы с ОВЗ из 10 городов и районов региона
11:26 21.09.2022Около 150 юных фигуристов примут участие в турнире "Тюменские звездочки"
09:19 21.09.2022Сильнейшие автогонщики России сразятся в финале чемпионата Тюменской области 