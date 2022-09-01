В Тюмени за победу боролись пловцы с ОВЗ из 10 городов и районов региона

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 60 медалей завоевали ребята спортивной школы № 1 города Тюмени на региональном чемпионате и первенстве по плаванию среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Заплывы прошли с 14 по 16 сентября в многофункциональном спортивном комплексе "Олимпия", сообщает областной департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

На второе место вырвались пловцы школы "Неге", взяв 20 призовых мест. Спортсменам из Упоровского района 14 медалей принесли бронзу. На две награды меньше завоевали представители Тобольска.

Директор федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Тюменской области Татьяна Скворцова назвала главным достижением соревнований, что на них приехали пловцы из 10 городов и районов региона.

"Участники учли свои прошлогодние ошибки, выступали гораздо смелее, чувствовали себя более уверенно", - отметила она.

В состязаниях приняли участие спортсмены с интеллектуальным нарушениями и поражением опорно-двигательного аппарата.