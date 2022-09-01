Заключительный этап тюменского фестиваля "ИнтерКиндер" посвятили Южной Корее

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Заключительный этап IV фестиваля "ИнтерКиндер" стартовал в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева 21 сентября. Он получил название "Страна неугасимого цветка". Участников ждет погружение в культуру и литературу Южной Кореи, сообщает департамент культуры региона.

Сотрудники библиотеки и приглашенные специалисты проведут для ребят квесты, викторины и многое другое рассказывающее о культуре, традициях и литературе Южной Кореи. Организаторы планируют объединить 1 тыс. 500 человек.

В 2019–2021 годах фестиваль посвятили культуре и литературе европейских стран. Для ребят провели огромное количество викторин, мастер-классов, игровых программ, рассказывающих о Франции, Италии, Ирландии и других государствах.

С каждым годом фестиваль набирает популярность, количество участников увеличивается. В 2021 году фестиваль посетили 3 тыс. 559 человек, во втором этапе 2022 года – 3 тыс. 639 человек.

Напомним, первый этап, посвященный изучению Китая, прошел в марте 2022 года. В июне юных читателей знакомили с Японией. С 21 сентября стартует третий, заключительный этап фестиваля.

Подробней о нем можно узнать на сайте библиотеки.