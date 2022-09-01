Сотрудники АО "Транснефть – Сибирь" приняли участие в экологической акции "Сохраним лес"

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Более 100 сотрудников АО "Транснефть – Сибирь" и членов их семей приняли участие в экологической акции по посадке деревьев в рамках Всероссийского проекта "Сохраним лес". Активисты предприятия высадили более 4,5 тыс. саженцев сосны обыкновенной.

Цель акции - привлечение внимание населения к теме профилактики лесных пожаров и лесовосстановления, улучшение экологической ситуации в стране.

Мероприятие по восстановлению лесного фонда проходило на территории Тюменского района. В посадке деревьев участвовали губернатор Тюменской области Александр Моор, генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Рустэм Исламов, представители органов региональной власти, общественных организаций, производственных предприятий, студенты, волонтеры. В акции задействовали свыше 2 тыс. человек, они высадили порядка 79 тыс. саженцев сосны на площади 18 га.

Забота об окружающей среде входит в число приоритетов деятельности АО "Транснефть – Сибирь". "Сотрудники компании постоянно участвуют в экологических акциях. Помимо посадки деревьев мы убираем мусор, накопленный годами, вдоль береговых линий водоемов, наводим порядок в парках и лесных массивах. Таким образом мы не только решаем экологические вопросы в части поддержания благоприятного состояния окружающей среды на той территории, где мы работаем, где живут наши семьи, но и говорим о высокой социальной ответственности предприятия", – подчеркнул Рустэм Исламов.

В 2021 году сотрудники АО "Транснефть – Сибирь" также поддержали акцию "Сохраним лес", высадив более 4 тыс. саженцев сосны.