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Более 70 тюменских работодателей предоставляют рабочие места для стажировки молодых специалистов

Общество, 18:18 21 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 70 тюменских работодателей, заинтересованных в кадрах, сотрудничают со службой занятости, предоставляют рабочие места для стажировки молодым специалистам. В 2022 году практический опыт работы получают более 250 выпускников образовательных организаций. Кадровый центр "Работа России" Тюменской области возместит работодателям затраты на создание рабочего места для выпускников и их стажировку.

"До окончания стажировки еще далеко, но работодатели уже хотят оставить многих на постоянные рабочие места", - сообщает областной департамент труда и занятости населения.

Мероприятия по стажировке молодых специалистов без опыта работы по полученной специальности, проводятся в Тюменской области с 2009 года.

Основная цель стажировки – приобретение первоначального опыта работы по полученной или родственной ей профессии, расширение возможностей трудоустройства, повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда, а также формирование и закрепление на практике профессиональных знаний, умений и навыков для студентов.

К программе подключается все больше предприятий самой разной специализации.
Профессии в индустрии красоты, по словам директора салона красоты города Тобольска Оксаны Воротниковой, остаются востребованными, как десять, двадцать или тридцать лет назад. Каждая девушка мечтает выглядеть ухоженно и привлекательно. Подчеркнуть индивидуальность макияжем, одеждой или прической.

"Впервые решили принять участие в этой программе - нам нужны профессионалы, которых мало, - сообщила она. – Приняли молодого специалиста - выпускницу Курганского технологического колледжа. Будем лепить своего профессионала".

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# стажировка , трудоустройство

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