Глава Минпромторга поддержал предложение губернатора Тюменской области о создании нефтесервисного кластера

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Тюменская область традиционно была сервисным регионом для нефтегазовой отрасли. И мы готовы на базе нашего Нефтегазового кластера при федеральной поддержке приступить к созданию и выращиванию нефтесервисных компаний.

С таким предложением выступил губернатор Тюменской области Александр Моор на главной пленарной сессии Промышленно-энергетического форума TNF, в которой принял участие зампредседателя правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Как пояснил Александр Моор, Тюменская область не одно десятилетие занимается выстраиванием взаимоотношений между крупными заказчиками и тюменскими промышленными предприятиями. Цели понятны - увеличить объем производства, занятость, нарастить компетенции и в этом регион прошел большой эволюционный путь. Он и привел к созданию межрегионального Нефтегазового кластера. Притом трансформацию прошли и крупные заказчики. Они ищут максимально эффективные для себя решения. Объем рынка заказа оценивается почти в 2 трлн рублей. Рынок растущий, при этом объем нефтесервисных услуг, который закупался заказчиками у большой четверки иностранных компаний, составлял 20 %. Сейчас стоит задача в масштабах государства этот высокотехнологичный сегмент заместить.

"Я предлагаю внести в нашу дискуссию новый вектор - создание российских нефтесервисных компаний-интеграторов по аналогии с большой четверкой. Это надлежащий контрактер для заказчика, это выстраивание кооперационных цепочек, в том числе и среди конкурирующих между собой предприятий на рынке. Чтобы развить нефтесервисные компании, нужны меры поддержки, стимулирования со стороны государства. Из них мы можем вырастить нефтесервисные компании, которые способны оказывать услуги на экспорт в дружественные страны", - сказал глава региона.

Как отметил Денис Мантуров, это предложение вписывается в промышленную политику России, особенно с учётом поручения президента на ПМЭФ. "Уже в октябре внесём в правительство РФ программу по кластерам в целом. Она будет действовать с января 2023 года. В ней около пяти видов займов, отчисления страховых взносов снижены с 30 % до 7 %, это и обеспечение стабильных загрузок за счёт компенсации стоимости пилотной партии продукции. Это такой комплексный подход", - подытожил министр.

Оксана Корнеенкова