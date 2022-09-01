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Соглашение с Машиностроительным кластером Татарстана подписано на TNF

Экономика, 14:48 22 сентября 2022

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Тюменская ассоциация "Нефтегазовый кластер" подписала соглашение о сотрудничестве с Машиностроительным кластером Республики Татарстан на Промышленно-энергетическом форуме TNF 22 сентября.

Цель соглашения заключается во взаимодействии сторон в области реализации поддержки и развития предпринимательства. Об этом сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Руководители договорились обмениваться актуальной информацией и организовывать совместные мероприятия, учитывающие обоюдную заинтересованность сторон.

Напомним, ранее соглашения о реализации еще двух инвестиционных проектов лидерами нефтегазодобывающей отрасли подписаны на полях форума TNF в Тюмени.

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# соглашение , ТНФ

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