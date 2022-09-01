Соглашение с Машиностроительным кластером Татарстана подписано на TNF
Тюменская ассоциация "Нефтегазовый кластер" подписала соглашение о сотрудничестве с Машиностроительным кластером Республики Татарстан на Промышленно-энергетическом форуме TNF 22 сентября.
Цель соглашения заключается во взаимодействии сторон в области реализации поддержки и развития предпринимательства. Об этом сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.
Руководители договорились обмениваться актуальной информацией и организовывать совместные мероприятия, учитывающие обоюдную заинтересованность сторон.
Напомним, ранее соглашения о реализации еще двух инвестиционных проектов лидерами нефтегазодобывающей отрасли подписаны на полях форума TNF в Тюмени.