Соглашение с Машиностроительным кластером Татарстана подписано на TNF

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Тюменская ассоциация "Нефтегазовый кластер" подписала соглашение о сотрудничестве с Машиностроительным кластером Республики Татарстан на Промышленно-энергетическом форуме TNF 22 сентября.

Цель соглашения заключается во взаимодействии сторон в области реализации поддержки и развития предпринимательства. Об этом сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Руководители договорились обмениваться актуальной информацией и организовывать совместные мероприятия, учитывающие обоюдную заинтересованность сторон.

Напомним, ранее соглашения о реализации еще двух инвестиционных проектов лидерами нефтегазодобывающей отрасли подписаны на полях форума TNF в Тюмени.