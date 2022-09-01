  • 22 сентября 202222.09.2022четверг
  • USD60,8685
    EUR60,2110
  • В Тюмени 15..17 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более 400 делегатов TNF приняли участие в утреннем забеге на набережной в Тюмени

Спорт, 12:45 22 сентября 2022

организаторы форума TNF | Фото: организаторы форума TNF

Более 400 делегатов Промышленно-энергетического форума TNF приняли участие в забеге при поддержке Якутской топливно-энергетической компании на набережной Туры 22 сентября, сообщают организаторы.

Самой быстрой командой форума стала компания "Альянс-Проект". Их представители взяли первое место среди дам на дистанции 5 км и два вторых места среди мужчин и женщин на дистанции 3 км.

Компания получила три приглашения формата "Делегат" на участие в следующем промышленно-энергетическом форуме в подарок.

Присоединиться к забегу, который стартовал в 7 часов, могли все желающие.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# забег , Тюменский нефтегазовый форум

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:45 22.09.2022Более 400 делегатов TNF приняли участие в утреннем забеге на набережной в Тюмени
11:14 22.09.2022В с. Ярково 50 студентов впервые станут участниками фестиваля ГТО
10:08 22.09.2022На летнем первенстве по лыжным гонкам выступят 200 спортсменов из Тюмени, Заводоуковска и Нижней Тавды
09:22 22.09.2022Спортивные развлечения, игры и квесты ждут тюменцев в День здоровья