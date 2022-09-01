Более 400 делегатов TNF приняли участие в утреннем забеге на набережной в Тюмени

| Фото: организаторы форума TNF | Фото: организаторы форума TNF

Более 400 делегатов Промышленно-энергетического форума TNF приняли участие в забеге при поддержке Якутской топливно-энергетической компании на набережной Туры 22 сентября, сообщают организаторы.

Самой быстрой командой форума стала компания "Альянс-Проект". Их представители взяли первое место среди дам на дистанции 5 км и два вторых места среди мужчин и женщин на дистанции 3 км.

Компания получила три приглашения формата "Делегат" на участие в следующем промышленно-энергетическом форуме в подарок.

Присоединиться к забегу, который стартовал в 7 часов, могли все желающие.