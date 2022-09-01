Достижение технологической независимости российского СПГ обсудили на Промышленно-энергетическом форуме TNF

| Промышленно-энергетический форум TNF 2022. Максим Слуцкий/фотохост-агентство ТАСС | Промышленно-энергетический форум TNF 2022. Максим Слуцкий/фотохост-агентство ТАСС

Строительство до 100 заводов по России стали частью программы компании "Газпром СПГ технологии", которая призвана преодолеть барьеры, вставшие после введения западных санкций. Об этом рассказал председатель совета директоров предприятия Алексей Кахидзе на круглом столе "Потенциал и перспективы российского СПГ: достижение технологической независимости" в рамках Промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени.

"В этом году мы запускаем завод в Тобольске, на той неделе мы запустили проект в Казани, в ближайший месяц – в Твери. И рынок малотоннажного СПГ, хотелось бы поделиться, начал развиваться успешно. Потому что люди и компании, и общество в целом, почувствовали выгоду. Выгоду, которая доходит до 60-70 % при правильном использовании. Есть свои нюансы при этом, в следующем году мы вводим в эксплуатацию малотоннажный СПГ в Томске", - сообщил он.

Санкции Запада не затронули напрямую отечественные проекты по производству сжиженного природного газа, но закрыли их для инвестиций европейских компаний, а также сделали недоступной закупку иностранного оборудования. В этой ситуации остро встает вопрос об импортозамещении. Реализация СПГ проектов в стране ведется, но в изменившихся реалиях довести до логичного конца эти проекты будет в разы сложнее, так как на российских заводах по сжижению газа установлено преимущественно зарубежное оборудование, доля которого составляет около 70 %. Ожидаемо, что потребность в российском оборудовании будет расти. Готовность отечественных производителей предложить аналоги европейским решениям обсудили спикеры круглого стола, сообщает пресс-центр форума.

"Наша компания создана для обеспечения технологической независимости атомной отрасли. В настоящее время более половины нашего бизнеса не имеет отношения к атому. Мы занимаемся судостроением, тепловой гидроэнергетикой, газохимией, нефтепереработкой и прочим. У нас большое количество активов, мы одни из самых больших машиностроительных конгломератов. В 2017 году наша компания решила заняться импортозамещением, замещением определенной технической зависимости по проектам СПГ. В это же самое время ПАО "НОВАТЭК" приняло решение о строительстве завода на Ямале. За это время был создан ряд уникальных и интересных изделий, была построена испытательная база. Мы доказали, что проекты по криогенике возможно сделать на российских комплектующих и использованием российских технологий", – рассказал о достижениях компании директор ГНХ АО "Атомэнергомаш" Олег Шумаков.