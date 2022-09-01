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Социальное партнерство государства, бизнеса и некоммерческого сектора обсудят в рамках TNF в Тюмени

Экономика, 17:45 21 сентября 2022

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

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Дискуссионная сессия "Социальное партнерство государства, бизнеса и некоммерческого сектора" пройдет в рамках Промышленно-энергетического форума TNF в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени 22 сентября, сообщают организаторы.

Проведет сессию Общероссийская общественно-государственная организация "Союз женщин России". Участники поговорят о наиболее успешных практиках, объединяющих работу региональных и федеральных властей, представителей бизнеса и некоммерческого сектора. Именно их конструктивное взаимодействие обеспечивает синергетический эффект от "сложения" разного типа ресурсов и дает максимальные результаты.

В дискуссии примут участие зампредседателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик, начальник управления по связям с органами государственной власти ООО "ЗапСибНефтехим" Елена Бельская, комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова и другие представители государства, бизнес-менеджмента и общественных организаций разной направленности.

Завершится работа сессии экскурсией по выставке "Три эпохи Марка Шагала" и лекцией о его творчестве от искусствоведа Марины Савиных. Вход на сессию свободный.

С программой Тюменского нефтегазового форума можно ознакомиться по ссылке.

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# TNF , дискуссия , Союз женщин России , Тюменский нефтегазовый форум

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