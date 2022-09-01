Денису Мантурову представили импортозамещающие технологии для ТЭК на TNF EXPO в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Главе Минпромторга Денису Мантурову представили импортозамещающие технологии и оборудование на TNF EXPO 21 сентября. Также заместителю председателя правительства РФ рассказали о технологическом акселераторе, который создал концерн ВКО "Алмаз Антей" совместно с Нефтегазовым кластером.

На данный момент в акселераторе проводится оценка перспективности коммерциализации 33 проектов, которые предложили к реализации участники межрегионального Нефтегазового кластера. Они были отобраны более, чем из 300 заявок, поступивших от компаний.

"Проекты находятся на финальной стадии оформления – это многие десятки миллиардов рублей ежегодного спроса на ту продукцию, которая раньше закупалась за границей, в тех странах, которые сейчас отказываются с нами работать", - уточнил заместитель генерального директора по производственно–технологической политике АО "Концерн ВКО "Алмаз Антей" Александр Ведров.

У нового направления есть перспективы стать постоянно действующим. Таким образом, с одной стороны будет сформирован пул компаний, которые занимаются разработками для нефтегазодобывающей отрасли и в целом ТЭК, а с другой – разработчики смогут масштабировать свой бизнес.

Отметим, что глава Минпромторга участвует в главной пленарной сессии TNF "Промышленность и ТЭК: игра по новым правилам". Посмотреть видео можно по ссылке.

Оксана Корнеенкова