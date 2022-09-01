Компании со всей России представляют свои уникальные разработки на TNF EXPO

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мобильные водоочистные станции, промышленное оборудование, российские компьютеры полностью отечественной сборки и даже печенье с нефтью - эти и другие собственные разработки представили производители на выставке TNF EXPO, которая открылась 20 сентября на территории технопарка Тюмени.

На базе российского процессора "Эльбурс" компания "Сургутнефтегаз" реализовала собственное программное обеспечение для автоматизации технологических процессов, управления предприятием и его ресурсами.

"Сургутнефтегаз" является одним из самых крупных и надежных покупателей продукции тюменских производителей", подчеркнул во время посещения стенда компании губернатор Тюменской области Александр Моор.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Компания "Транснефть-Сибирь" в 2019 реализовала первый в УФО специальный инвестиционный контракт по строительству производственного комплекса на Тюменском ремонтно-механическом заводе. Объем инвестиций составил около 3 млрд рублей. По импортозамещению здесь налажен поточный выпуск продукции. Для изготовления оборудования используются только отечественные комплектующие и материалы. Скребок магнитный очистной является аналогом английской продукции, предназначен для очистки внутренней полости нефтепроводов от масло-парафиновых и ферро-магнитных отложений, коррозии. А ранее закупаемые у американских производителей системы компенсации нагрузок для резервуаров лучше импортных аналогов. Система обеспечивает независимую подвеску и компенсирует угловые и радиальные перемещения резервуаров, что продлевает срок их эксплуатации. Контрольно-измерительные приборы, запорная арматура, вантузные тройники и даже экскаваторы-амфибии – все тюменской сборки и очень востребовано.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На стенде Тюменского индустриального университета посетители выставки участвовали в премьере. Ученые вуза разработали рецептуру печенья на основе нефти Западной Сибири.

"В этот раз решили реализовать одну из миссий высшей школы – просветительскую. Мы представляем уникальный экземпляр из музея Науки и техники Зауралья - подлинную книгу нашего великого земляка Дмитрия Ивановича Менделеева, изданную в 1881 году. Таких во всем мире сохранилось всего три экземпляра", - рассказала ректор ТИУ Вероника Ефремова.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Российские лидеры по производству ПО и компьютерной техники презентовали целую линейку отечественных гаджетов. Компьютеры, планшеты, ноутбуки и телефоны изготовлены полностью из российских компонентов программного обеспечения двух национальных чемпионов в сфере IТ – групп "Astra" и "Aquarius". Компания "Аstra Linux" по итогам участия в TNF 2021 года наращивает сотрудничество с тюменскими промышленными предприятиями Нефтегазового кластера в части перехода на системы программно-аппаратных комплексов. Более того, разработчик подал заявку на вступление в Нефтегазовый кластер, так как видит большую перспективу корпорационного сотрудничества.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Тюменская область является приоритетным для нас регионом с точки зрения развития продуктового набора для заказчиков. Мы предоставляем инфраструктурное ПО – это то, на чем основываются процессы всех компаний реального сектора экономики, а также здравоохранения, образования, госсектора. Переход на него с иностранных аналогов сегодня возможен практически без каких-либо потерь в производительности", - пояснил директор по маркетингу группы компаний "Аstra Linux" Александр Гутин.

Сотрудники 130 месторождений севера Тюменской области обеспечены чистой водой благодаря мобильному водоочистному комплексу, разработанному филиалом "Газпром ВНИИГАЗ Тюмень". Подготовка воды до качества питьевой основана на методе электркоагуляции. Новинку уже оценили компании из других регионов – от Сахалина до Краснодара.

С этими и другими разработками можно ознакомится на TNF EXPO с 20 по 22 сентября. Посещение свободное, нужна предварительная регистрация.

Оксана Корнеенкова