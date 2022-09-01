Соглашение с Египтом о сотрудничестве в нефтегазовой сфере подписано на TNF 2022

| Фото: департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

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Трехстороннее соглашение с Египтом подписано на Промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени 20 сентября. Его участники – Торгово-промышленная палата региона, межрегиональный Нефтегазовый кластер и Российско-Египетский деловой совет - документом скрепили намерения развивать долгосрочное и эффективное сотрудничество.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила президент Союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области" Ольга Езикеева.

Соглашение подписано в целях организации делового и партнерского сотрудничества, привлечения инвестиций и оказания поддержки внешнеэкономической деятельности. Также документ предполагает проактивное внедрение нефтегазовых интересов Тюменской области на рынке Египта.

Отметим, что в эти дни в Тюменской области работает деловая делегация Египта, в состав которой вошли представители нефтегазовой отрасли. Они ознакомились с компаниями, участвующими в выставке TNF EXPO.

| Фото: департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Также в деловой повестке делегации - проведение ряда переговоров с представителями тюменской промышленности.