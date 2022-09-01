Для участников TNF и тюменцев выступят группа Aeterna и театр огня Helios

| Фото: из сообщества группы Aeterna во ВКонтакте | Фото: из сообщества группы Aeterna во ВКонтакте

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Тюменская progressive folk metal группа Aeterna и театр огня Helios выступят на открытой сцене у "Конторы пароходства" 20 сентября в 19 часов, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Программа, специально разработанная для Тюменского нефтегазового форума, – это музыкальный подарок для горожан.

Выступление группы Aeterna – непередаваемое сочетание сказочного звучания этнических инструментов (ирландский вистл, кельтская арфа, волынка) и женского вокала с тяжестью модернового звука. Огненный этноспектакль "Сибирь.Начало" театра огня Helios – оригинальная режиссура и хореография, харизма и профессионализм артистов и, конечно же, завораживающая сила и энергия огня.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 12+.

Напомним, 20 сентября в Тюмени открылся промышленно-энергетический форум TNF. Его участниками и гостями стали более 5,7 тыс. человек. Сотрудники культуры подготовили для них разноформатную программу. Перформансы, мастер-классы, концерты под открытым небом, огненное шоу.

Утром на площадке Тюменского технопарка прошел перформанс "Молекулы" московского художника Романа Ермакова и тюменского театра "Проспект". В основу, по словам автора, легло художественное любопытство, знания о науке и архитектурные навыки. Главными действующими лицами уличного спектакля стали молекулы. "В нашей постановке есть светлая и темная материя, они взаимодействуют. У каждой молекулы есть своя тень, своя половинка, При встрече двух половинок происходит невероятный взрыв, который рождают молекулы", – описал Роман Ермаков суть постановки.