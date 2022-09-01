Перформанс "Молекулы" представит в Тюмени московский художник Роман Ермаков

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Перформанс "Молекулы" представят московский художник Роман Ермаков и тюменский театр "Проспект" на площади перед технопарком 20 сентября в 10 часов 15 минут. Творческий проект реализуют в рамках проведения Промышленно-энергетического форума TNF, сообщает региональный департамент культуры.

"Молекулы" – это путешествие в микромир, где химические элементы живут по своим правилам и, взаимодействуя между собой, наполняют наш мир энергией и материей"", – сказал автор постановки.

Роман Ермаков работает в нескольких художественных направлениях – скульптура, паблик-арт, костюм и перформанс. В 2021 году принял участие в выставке паблик-арта "Красный сад" на Красной площади в Москве с монументальной скульптурой "Стабильная композиция", вошедшей в коллекцию ИНТЕКО, и в проекте "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города", установив скульптуру во дворе Музея Москвы.

Он является номинантом I Московской Арт- премии 2020 года с персональным выставочным проектом "Танцующая ось пятого измерения". В 2020-2021 годах установил крупномасштабные скульптуры "Юла", "Стабильная композиция" и другие в городах России. Роман Ермаков – один из авторов сквера в г. Выкса, вошедшего в список лучших публичных пространств 2018 года по версии журнала "Проект Россия".

Специальный гость Промышленно-энергетического форума TNF проведет мастер-класс "Паблик-арт. Принимать или принимать?" в Музейном комплексе И.Я. Словцова 20 сентября в 17 часов 30 минут. Вход свободный. Возрастное ограничение: 16+. Регистрация обязательна по ссылке.