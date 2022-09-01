46 стендов представлено на выставке TNF EXPO, которая открылась в Тюмени

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Выставка TNF EXPO открылась в Тюменском технопарке 20 сентября. В ней принимают участие около 60 компаний, среди них: Роснефть, "ЛУКОЙЛ", "Сургутнефтегаз", Иркутская нефтяная компания, "ЯТЭК", Газпроменефть-Развитие и другие. Организован стенд регионов УФО, всего представлено около 46 стендов.

"Сегодня при обходе выставки мы слышали, как многие предприятия высказывают удовлетворение от участия в нашем форуме. Я уверен, что Промышленно-энергетический форум пройдет максимально конструктивно, полезно, с практическим результатом для каждого участника", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор на открытии выставки.

Выставка будет работать с 20 по 22 сентября. Вход бесплатный для всех, при регистрации на сайте форума.

Напомним, на Промышленно-энергетический форум TNF, который пройдет в Тюмени с 20 по 22 сентября, зарегистрировались более 5 тыс. 700 участников. Из них - 3,6 тыс. - это участники, которые планируют провести на федеральном форуме встречи, и более 2 тыс. делегатов, кто будет непосредственно работать на стратегических сессиях и технологических днях