Московский художник Роман Ермаков расскажет тюменцам, как понимать паблик-арт

| Фото: из сообщества "Морфология улиц | Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Морфология улиц | Тюмень" во ВКонтакте

Мастер-класс "Паблик-арт. Понимать и принимать?" проведет московский художник Роман Ермаков в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени 20 сентября с 17 часов 30 минут до 19 часов 30 минут.

"Многие города России готовы для паблик-арта: осталось совсем немного времени, и на улицах и площадях, в парках и дворах появится современная скульптура", — считает Роман Ермаков.

Пройти регистрацию можно по ссылке.

Событие состоится в рамках культурной программы Тюменского нефтегазового форума, который пройдет 20-22 сентября. Участник многочисленных выставочных проектов и фестивалей современного искусства в России и за рубежом Роман Ермаков вместе с театром танца "Проспект" представит перформанс "Молекулы" на площади перед тюменским технопарком 20 сентября в 10 часов 15 минут.

Эту постановку тюменцы и гости города также смогут увидеть 20 сентября в 19 часов на площади у Музейного комплекса им. И. Я. Словцова, 21 сентября в 8 часов 45 минут — на площади перед Тюменским технопарком и в 18 часов 15 минут - у моста Влюбленных на набережной.