Саммит "Люди – новая нефть" стартовал на TNF-2022

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

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Масштабный проект "Люди – новая нефть" стартовал на I промышленно-энергетическом форуме TNF-2022 с 20 сентября. Его проводит Тюменский государственный университет, компания "Сибур" и HeadHunter, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Центральным мероприятием саммита в первый день стала пленарная сессия "Корпорации и вузы: элитные инженеры для нового времени". Участники обсудили ключевые аспекты подготовки кадров, способных обеспечить научно-технологическое развитие, оперативное внедрение достижений науки и технологий в реальный сектор экономики.

Также на этой неделе в рамках проекта пройдут семинары, мастер-классы, лекции. На них обсудят поиск точек прорывных инженерных решений, новые формы партнерства бизнеса и научно-образовательных организаций для нового времени, какими способами обеспечить ускоренное внедрение инженерных решений в бизнес и многое другое.

Напомним, что в первый день работы форума TNF-2022 было подписано соглашение о создании "Передовой инженерной школы" между правительством Тюменской области, ТюмГУ и ТИУ.