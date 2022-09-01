Ряд соглашений о сотрудничестве подписало правительство Тюменской области на TNF-2022

| Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

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Ряд соглашений подписало правительство Тюменской области на I промышленно-энергетическом форуме TNF-2022. Подписания состоялись в присутствии главы региона Александра Моора, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Соглашение о сотрудничестве подписано с ТИУ и ТюмГУ по вопросам создания и деятельности "Передовой инженерной школы Тюменского региона", с АО "Транснефть-Сибирь" при реализации проекта по выпуску Тюменским ремонтно-механическим заводом специализированных очистных сооружений и дорожные карты по взаимодействию между ассоциацией “Нефтегазовый кластер”, "Интегра Сервисы" и "Интегра Бурение".

Также правительство региона начало сотрудничество с советом по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе.

Отметим, на TNF EXPO Тюменская область представила самый большой стенд. Ее потенциал во всем ТЭК представляет Нефтегазовый кластер.