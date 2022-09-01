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Три инвестпроекта реализуют промышленные компании в индустриальных парках Тюменской области

Экономика, 16:57 20 сентября 2022

tmnpark.ru | Фото: tmnpark.ru

Три инвестпроекта реализуют промышленные компании в индустриальных парках Тюменской области. Два из них – на площадке промышленного технопарка "ДСК 500". Компания "Неомаш" - по производству лабораторного оборудования, а "Мегатор " - электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, контрольно-измерительной аппаратуры. Соглашения о сотрудничестве подписаны с Агентством инфраструктурного развития Тюменской области на форуме TNF в Тюмени 20 сентября. Об этом сообщает "АИРТО".

Новый резидент индустриального парка "Богандинский" - компания "Сибэкосорб СФУ" намерена на этой промплощадке построить завод по производству сорбентов.

Кроме того, в рамках Промышленно-энергетического форума пять резидентов индустриальных парков и Нефтегазовый кластер Тюменской области подписали документы о взаимодействии – дорожные карты. Таким образом нарастить кооперационные связи смогут компании: "Энерготехсервис" , "Сибэкосорб СФУ","СоюзГеоСервис", "Граффт" и "Водолей".

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# Агентство инфраструктурного развития , ДСК 500 , инвестпроекты , нефтегазовый кластер

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