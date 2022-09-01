Правительство Тюменской области окажет содействие в реализации проекта компании "Транснефть-Сибирь"

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

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Важные для региона документа подписаны на полях Промышленно-энергетического форума TNF. Трехстороннее соглашение с Тюменским индустриальным университетом и Тюменским государственным университетом.

Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Вместе будем воплощать в жизнь образовательные проекты, которые получили поддержку компаний "Газпром нефть" и "Роснефть", - пояснил глава региона.

Еще одно соглашение заключено с АО "Транснефть-Сибирь". Компания на Тюменском ремонтно-механическом заводе наладит производство специализированных очистных сооружений, правительство области окажет содействие в реализации проекта.

"Во второй день форума нам предстоит обсудить ряд острых и актуальных вопросов, которые связаны с развитием нефтегазовой отрасли и энергетической безопасностью России. Верю, что общими усилиями мы найдем правильные ответы на вызовы, стоящие перед российским ТЭК", - сказал Александр Моор.