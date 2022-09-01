Коллективы двух предприятий с юбилеем поздравил Александр Моор на TNF

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Коллективы двух предприятий с юбилеем поздравил Александр Моор на площадке TNF, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В честь 20-летия со дня образования ООО "ЭнергоТехСервис" председателю правления общества Александру Свергину вручен памятный адрес.

За время работы коллектив предприятия создал стабильно работающее производство, существенно выросла мощность парка генерирующего оборудования.

В честь 15-летия со дня образования ООО "Интегра Сервисы" памятный адрес передан президенту управляющей компании Феликсу Любашевскому.

"Интегра Сервисы" - надежный партнер таких компаний, как НК "Роснефть", "Лукойл", "Газпром нефть" и многих других.

Также за большой вклад в развитие ТЭК, многолетний добросовестный труд Александр Моор вручил Почетную грамоту Минэнерго России директору ООО "ИнТех" Андрею Коротченко.