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Коллективы двух предприятий с юбилеем поздравил Александр Моор на TNF

Губернатор, 19:07 20 сентября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Коллективы двух предприятий с юбилеем поздравил Александр Моор на площадке TNF, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В честь 20-летия со дня образования ООО "ЭнергоТехСервис" председателю правления общества Александру Свергину вручен памятный адрес.

За время работы коллектив предприятия создал стабильно работающее производство, существенно выросла мощность парка генерирующего оборудования.

В честь 15-летия со дня образования ООО "Интегра Сервисы" памятный адрес передан президенту управляющей компании Феликсу Любашевскому.

"Интегра Сервисы" - надежный партнер таких компаний, как НК "Роснефть", "Лукойл", "Газпром нефть" и многих других.

Также за большой вклад в развитие ТЭК, многолетний добросовестный труд Александр Моор вручил Почетную грамоту Минэнерго России директору ООО "ИнТех" Андрею Коротченко.

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# TNF , Александр Моор

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