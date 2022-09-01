25 компаний Тюменской области планируют воспользоваться промышленной ипотекой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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25 компаний Тюменской области намерены масштабировать производства с участием промышленной ипотеки. Об этом рассказал в интервью ТАСС губернатор региона Александр Моор на Промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени.

"Промышленной ипотекой готовы воспользоваться 25 компаний из разных сфер экономики. Развитие этой федеральной меры поддержки со временем позволит приобретать не только готовые помещения, но и использовать средства на строительство"", - цитирует информационное агентство главу субъекта.

По его словам, строительство в рамках промипотеки очень перспективно – так как компании не всегда могут найти готовый объект, который подходит под их требования. Кроме того, это бы придало импульс развитию индустриального парка "Богандинский", в котором резиденты уже готовы строить производственные площадки под себя.

Напомним, о старте промышленной ипотеки в России сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин 5 сентября. Механизм новой меры господдержки предусматривает выдачу кредитных средств под 5 % годовых на срок до семи лет. При этом, для инновационных технологических компаний ставка составит 3 %. Максимальная сумма кредита – 500 млн рублей. Отбор участников пройдет в IV квартале 2022 года.