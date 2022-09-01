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Рекордные 7484 участника зарегистрировались на TNF

Экономика, 10:28 21 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Александр Моор: в Тюменской области действуют программы промышленного кешбэка

Рекордные 7 тыс. 484 участника зарегистрировались на Промышленно-энергетический форум TNF 2022. Из них более четыре тысяч человек – на выставку TNF EXPO, сообщил в своем Telegram-канале заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Это рекорд", - подчеркнул заместитель губернатора.

Отметим, что во второй день работы форума 21 сентября участие в главной пленарной сессии примет вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров, полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и главы нефтегазовых компаний. Основная тема обсуждения – промышленность и ТЭК: игра по новым правилам.

Кроме того, министр промышленности и торговли посетит стенды компаний – участников отраслевой выставки.

Напомним, что площадь TNF EXPO составляет более 3 тыс. кв. м, в выставке участвуют 60 компаний. В первый день форума было подписано более 20 соглашений о реализации проектов в Тюменской области.

Подробнее о программе TNF здесь. Для посещения выставки, которая работает 21 и 22 сентября нужна регистрация.

Оксана Корнеенкова

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# Андрей Пантелеев , Денис Мантуров , ТНФ

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